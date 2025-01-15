Российский дрон атаковал мирного жителя в Купянске: мужчина в крайне тяжелом состоянии

В Купянске Харьковской области российский беспилотник атаковал 50-летнего гражданского мужчину, пострадавший в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщили в Харьковской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты продолжают осуществлять террор мирного населения Харьковщины. В городе Купянск вражеский дрон попал в 50-летнего гражданского мужчину. Пострадавшего с травматической ампутацией ноги и открытым переломом в крайне тяжелом состоянии доставили в медучреждение", - сообщили в Харьковской ОВА.

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