Российский дрон атаковал мирного жителя в Купянске: мужчина в крайне тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Купянске российский беспилотник атаковал 50-летнего гражданского мужчину. Пострадавший получил травматическую ампутацию ноги и открытый перелом, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
В Купянске Харьковской области российский беспилотник атаковал 50-летнего гражданского мужчину, пострадавший в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщили в Харьковской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российские оккупанты продолжают осуществлять террор мирного населения Харьковщины. В городе Купянск вражеский дрон попал в 50-летнего гражданского мужчину. Пострадавшего с травматической ампутацией ноги и открытым переломом в крайне тяжелом состоянии доставили в медучреждение", - сообщили в Харьковской ОВА.
россияне атаковали села на Харьковщине, есть погибший и раненый - Синегубов15.01.25, 10:21 • 22190 просмотров