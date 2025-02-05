російський безпілотник атакував недобудовану багатоповерхівку в Запоріжжі - ОВА

Армія рф атакувала Запоріжжя безпілотником, пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Щодо вибуху, який чули запоріжці. росіяни ударили по місту безпілотником. Пошкоджено недобудовану багатоповерхівку - повідомив Федоров.

За його словами, минулося без постраждалих.

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У Запоріжжі пролунав вибух та тлі повітряної тривоги.

Як повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко, у Запоріжжі немає постраждалих від вибуху під час повітряної тривоги.