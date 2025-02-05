российский беспилотник атаковал недостроенную многоэтажку в Запорожье - ОВА

Армия рф атаковала Запорожье беспилотником, повреждена недостроенная многоэтажка. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Относительно взрыва, который слышали запорожцы. россияне ударили по городу беспилотником. Повреждена недостроенная многоэтажка - сообщил Федоров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Ранее

В Запорожье прогремел взрыв и фоне воздушной тревоги.

Как сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко, в Запорожье нет пострадавших от взрыва во время воздушной тревоги.