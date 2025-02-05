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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский беспилотник атаковал недостроенную многоэтажку в Запорожье - ОВА

российский беспилотник атаковал недостроенную многоэтажку в Запорожье - ОВА

Киев  •  УНН

 • 9420 просмотра

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В Запорожье произошел взрыв во время воздушной тревоги из-за атаки российского беспилотника. Повреждена недостроенная многоэтажка, пострадавших нет.

Армия рф атаковала Запорожье беспилотником, повреждена недостроенная многоэтажка. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Относительно взрыва, который слышали запорожцы. россияне ударили по городу беспилотником. Повреждена недостроенная многоэтажка 

- сообщил Федоров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Ранее

В Запорожье прогремел взрыв и фоне воздушной тревоги.

Как сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко, в Запорожье нет пострадавших от взрыва во время воздушной тревоги.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье

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