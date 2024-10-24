Російську пропагандистку Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні
Київ • УНН
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія позбавила Тетяну Монтян права на адвокатську діяльність в Україні. Її звинувачують у публічних закликах проти України та виправдовуванні російської агресії.
Російську пропагандистку – відому адвокатку Тетяну Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю
ОГП нагадав, що у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом.
Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії рф проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України)
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію рф. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.
Доповнення
В лютому минулого року СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Монтян.