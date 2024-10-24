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Российскую пропагандистку Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине

Российскую пропагандистку Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине

Киев  •  УНН

14:04 • 5397 просмотра

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия лишила Татьяну Монтян права на адвокатскую деятельность в Украине. Ее обвиняют в публичных призывах против Украины и оправдании российской агрессии.

Российскую пропагандистку - известного адвоката Татьяну Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По жалобе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью

- говорится в сообщении.

ОГП напомнил, что в марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом.

Она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвата государственной власти Украины, изменения границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)

- отмечается в сообщении.

Расследованием установлено, что обвиняемая после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Дополнение

В феврале прошлого года СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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