Российскую пропагандистку Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине
Киев • УНН
Квалификационно-дисциплинарная комиссия лишила Татьяну Монтян права на адвокатскую деятельность в Украине. Ее обвиняют в публичных призывах против Украины и оправдании российской агрессии.
Российскую пропагандистку - известного адвоката Татьяну Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По жалобе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью
ОГП напомнил, что в марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом.
Она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвата государственной власти Украины, изменения границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)
Расследованием установлено, что обвиняемая после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.
Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.
Дополнение
В феврале прошлого года СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян.