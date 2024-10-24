Российскую пропагандистку Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине

Российскую пропагандистку - известного адвоката Татьяну Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

ОГП напомнил, что в марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом.

Она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвата государственной власти Украины, изменения границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)