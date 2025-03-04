російському актору охлобистіну повідомлено про підозру в пропаганді війни

СБУ зібрала доказову базу й заочно повідомила про підозру російському актору и пропагандисту івану охлобистіну. Він в 2022 році зі сцени у центрі москви закликав вбивати українців. Про це повідомила СБУ, передає УНН.

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У вересні 2022 року охлобистін був хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в москві, який відбувся з нагоди "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу росії.

охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії рф, вбивства українців та захоплення нових регіонів. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи пропагандиста, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначила, що кремль регулярно відзначає актора різними нагородами за публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант знаходиться на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо

2024 року 116 фізичних і юридичних осіб росії увійшли до 14-го пакету санкцій ЄС . Крім офіційних осіб рф а також військових, які беруть участь в агресії проти України, у список потрапив охлобистін.

В 2023 році охлобистін потрапив під обстріл, перебуваючи на тимчасово окупованій території України. Куля влучила в бронежилет.