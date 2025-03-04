російському актору охлобистіну повідомлено про підозру в пропаганді війни
Київ • УНН
СБУ заочно повідомила про підозру російському актору охлобистіну за пропаганду війни та заклики до вбивства українців. Підозра включає три статті Кримінального кодексу після його виступу на мітингу в москві у 2022 році.
СБУ зібрала доказову базу й заочно повідомила про підозру російському актору и пропагандисту івану охлобистіну. Він в 2022 році зі сцени у центрі москви закликав вбивати українців. Про це повідомила СБУ, передає УНН.
Деталі
У вересні 2022 року охлобистін був хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в москві, який відбувся з нагоди "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу росії.
охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії рф, вбивства українців та захоплення нових регіонів. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи пропагандиста, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України
СБУ зазначила, що кремль регулярно відзначає актора різними нагородами за публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів.
Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.
Слідчі Служби безпеки повідомили охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки фігурант знаходиться на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо
2024 року 116 фізичних і юридичних осіб росії увійшли до 14-го пакету санкцій ЄС . Крім офіційних осіб рф а також військових, які беруть участь в агресії проти України, у список потрапив охлобистін.
В 2023 році охлобистін потрапив під обстріл, перебуваючи на тимчасово окупованій території України. Куля влучила в бронежилет.