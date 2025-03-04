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российскому актеру охлобистину сообщено о подозрении в пропаганде войны

Киев • УНН

 • 17715 просмотра

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру охлобистину за пропаганду войны и призывы к убийству украинцев. Подозрение включает три статьи Уголовного кодекса после его выступления на митинге в москве в 2022 году.

российскому актеру охлобистину сообщено о подозрении в пропаганде войны

СБУ собрала доказательную базу и заочно сообщила о подозрении российскому актеру и пропагандисту ивану охлобистину. Он в 2022 году со сцены в центре москвы призывал убивать украинцев. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

В сентябре 2022 года охлобистин был хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в москве, который состоялся по случаю "присоединения" временно оккупированных территорий Украины к составу россии.

Охлобистин прямо со сцены призывал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления пропагандиста, где он агитировал за распространение кремлевского режима по всей территории Украины.

- говорится в сообщении.

СБУ отметила, что Кремль регулярно награждает актера различными наградами за публичную поддержку рашизма, в том числе военных преступлений.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора.

Следственные органы Службы безопасности сообщили охлобистину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант находится на территории россии, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности.

Напомним

В 2024 году 116 физических и юридических лиц россии вошли в 14-й пакет санкций ЕС. Кроме официальных лиц рф, а также военных, участвующих в агрессии против Украины, в список попал охлобистин.

В 2023 году Охлобистин попал под обстрел, находясь на временно оккупированной территории Украины. Пуля попала в бронежилет.

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