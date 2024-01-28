Російські військові тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії
Київ • УНН
Російські військові тричі обстріляли з артилерії Нікопольський район України 27 січня, в результаті чого одна людина отримала поранення. Про загиблих в результаті обстрілів не повідомлялося.
Ввечері 27 січня російські військові тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, під вогонь потрапили Нікополь і Марганецька громада. Армія РФ скерувала понад десяток снарядів. Загиблих і поранених немає.
Нагадаємо
Вдень 27 січня війська РФ атакували Нікопольский район Дніпропетровщини 12 дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ударів травмований 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду27.01.24, 07:41 • 28232 перегляди