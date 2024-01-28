Российские военные трижды обстреляли Никопольщину из артиллерии

Вечером 27 января российские военные трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, под огонь попали Никополь и Марганецкая община. Армия РФ направила более десятка снарядов. Погибших и раненых нет.

Напомним,

Днем 27 января войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровщины 12 дронами-камикадзе и артиллерией. В результате ударов травмирован 61-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду