російські війська обстрілюють Херсон - МВА
Київ • УНН
У Херсоні чути вибухи, за повідомленнями, російські війська обстрілюють місто з окупованого лівого берега.
У Херсоні вибухи. Окупанти гатять по місту з окупованого лівобережжя. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!
Доповнення
20 січня російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Загиблих та поранених немає.