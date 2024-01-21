російські війська обстрілюють Херсон - МВА

У Херсоні вибухи. Окупанти гатять по місту з окупованого лівобережжя. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.

У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях! - написав Мрочко у Telegram.

Доповнення

20 січня російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Загиблих та поранених немає.