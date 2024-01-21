российские войска обстреливают Херсон - МВА

После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.