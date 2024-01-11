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російське ППО буває доволі потужним, але українські воїни успішно завдають ударів по об’єктах противника – Ігнат

російське ППО буває доволі потужним, але українські воїни успішно завдають ударів по об’єктах противника – Ігнат

Київ • УНН

 • 22163 перегляди

Українські війська успішно завдають ударів по російській ППО в Криму, сподіваючись, що балістичні ракети кинуть подальший виклик російським можливостям.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив в ефірі "Ми-Україна", що протиповітряна оборона російського агресора в окупованому Криму потужна, разом з тим українські воїни проводять успішні операції, вражаючи в тому числі захищені командні пункти. Він також сподівається, що Україна отримає потужні балістичні ракети, передає УНН.

російська протиповітряна оборона в Криму доволі таки потужна. Є різні комплекси: малого, середнього та великого радіусу дії. Ми це бачимо не лише по тому, як вони відпрацьовують інколи, але й бачимо по їх знищенню. Було в нас гарні кадри знищення С-400 Тріумф і так далі. Зрозуміло, що вони можуть поповнити – взяти з середини країни і наростити потужність ППО. Але командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, регулярно дякує українським пілотам за успішно проведені операції завдання ударів по, власне, об’єктах противника в Криму

- розповів речник ПС ЗСУ.

Він зазначив про кілька атак, які відбулись нещодавно, в результаті яких було вражено різні об’єкти окупанта, зокрема - захищені командні пункти.

Було кілька таких атак нещодавно. Було уражено різні об’єкти, зокрема це захищені командні пункти, які колись були нашими, та будуть нашими, - щоправда доведеться їх трішки ремонтувати. Віримо, що це станеться. Тому кожна така атака, коли завдаються удари по таких важливих об’єктах противника – це ще один крок до нашої перемоги

 - повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.

Разом з тим, Ігнат попередив, що російське ППО буває різним: в Криму окупанти наростили лінії розмежування, зосереджено багато засобів.

Також він, сподівається, що буде нагода перевірити, - "чи може збивати російське ППО балістику".

Щодо надання Україні потужних систем, зокрема балістичних ракет. Так, це не озброєння повітряних сил. Це ракетні війська та артилерія можуть підтримувати такі засоби, як ATACMS. Дуже хочеться перевірити. І хочеться перевірити, чи зможуть збивати балістику російські ППО. Дуже хочеться вірити, що нам будуть постачати і такі ракети

- сказав Ігнат.

Нагадаємо

Ймовірне постачання іранських балістичних ракет росії  - це новий виклик для України та сигнал для партнерів що потрібно надавати Києву потужніше озброєння. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Супутниковий знімок підтвердив влучання по базі зс рф в окупованому Криму11.01.24, 11:00 • 25251 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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