российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат
Украинские войска успешно наносят удары по российской ПВО в Крыму, надеясь, что баллистические ракеты бросят дальнейший вызов российским возможностям.
Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис
Эстония призывает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и поддерживает украинскую формулу мира.
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт.
НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции
НАПК обвинило премьер-министра Шмыгаля в разглашении личности обличителя; дело передано в суд.
Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России, выступая за неограниченную поддержку. Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года.
На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg
В швейцарском Давосе на следующей неделе советник президента США Джейк Салливан и Владимир Зеленский должны обсудить военную стратегию на ближайший год.
В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры
Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.
Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга
россия держит шесть кораблей в Черном и Азовском морях; ракетоносители вернулись на базу.
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
Эксперт очертил два сценария для курса гривны: он может ослабнуть без макрофинансовой помощи или стабилизироваться, если помощь будет получена.
Украина нуждается в большем и лучшем вооружении - президент Эстонии
Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года. Президент Карис призывает к большей солидарности и поддержке Украины.