российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире "Мы-Украина", что противовоздушная оборона российского агрессора в оккупированном Крыму мощная, вместе с тем украинские воины проводят успешные операции, поражая в том числе защищенные командные пункты. Он также надеется, что Украина получит мощные баллистические ракеты, передает УНН.

российская противовоздушная оборона в Крыму довольно таки мощная. Есть разные комплексы: малого, среднего и большого радиуса действия. Мы это видим не только по тому, как они отрабатывают иногда, но и видим по их уничтожению. Было у нас хорошие кадры уничтожения С-400 Триумф и так далее. Понятно, что они могут пополнить - взять изнутри страны и нарастить мощность ПВО. Но командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук регулярно благодарит украинских пилотов за успешно проведенные операции нанесения ударов по, собственно, объектам противника в Крыму - рассказал представитель ПС ВСУ.

Он отметил о нескольких атаках, которые состоялись недавно, в результате которых были поражены различные объекты оккупанта, в частности - защищенные командные пункты.

Было несколько таких атак недавно. Были поражены различные объекты, в частности, это защищенные командные пункты, которые когда-то были нашими, и будут нашими, - правда придется их немного ремонтировать. Верим, что это произойдет. Поэтому каждая такая атака, когда наносятся удары по таким важным объектам противника - это еще один шаг к нашей победе - сообщил представитель Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем, Игнат предупредил, что российское ПВО бывает разным: в Крыму оккупанты нарастили линии разграничения, сосредоточено много средств.

Также он, надеется, что будет возможность проверить, - "может ли сбивать российское ПВО баллистику".

О предоставлении Украине мощных систем, в частности баллистических ракет. Да, это не вооружение воздушных сил. Это ракетные войска и артиллерия могут поддерживать такие средства, как ATACMS. Очень хочется проверить. И хочется проверить, смогут ли сбивать баллистику российские ПВО. Очень хочется верить, что нам будут поставлять и такие ракеты - сказал Игнат.

Напомним,

Вероятная поставка иранских баллистических ракет России - это новый вызов для Украины и сигнал для партнеров что нужно предоставлять Киеву более мощное вооружение. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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