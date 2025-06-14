Російська залізниця перебуває на межі банкрутства - Служба зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
Російська залізниця стрімко наближається до банкрутства через падіння рівня завантаження, нестачу персоналу, зношення рухомого складу та скорочення фінансування інфраструктурних проєктів.
Рівень завантаження "российской железной дороги" (ржд) падає 20 місяців поспіль. Компанія перебуває на межі банкрутства. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
У 2024 році спад сягнув 4 %, а за перші п’ять місяців 2025 року – вже понад 7 %. На коліях простоює 300 тис. порожніх вагонів – майже 20 % усього парку.
Компанія стикається з хронічною нестачею персоналу: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовано тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тис. машиністів і близько 3 тис. інших працівників
Зазначається, що посилює кризу зношення рухомого складу: половина з 20 тис. локомотивів потребує заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться витрачати $3–3,5 млрд щороку – коштів на це немає.
"На тлі проблем ржд скорочує інфраструктурні проєкти. Фінансування розширення БАМа й Транссибу урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожено", - йдеться у дописі.
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