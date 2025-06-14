Рівень завантаження "российской железной дороги" (ржд) падає 20 місяців поспіль. Компанія перебуває на межі банкрутства. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

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У 2024 році спад сягнув 4 %, а за перші п’ять місяців 2025 року – вже понад 7 %. На коліях простоює 300 тис. порожніх вагонів – майже 20 % усього парку.

Компанія стикається з хронічною нестачею персоналу: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовано тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тис. машиністів і близько 3 тис. інших працівників - повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що посилює кризу зношення рухомого складу: половина з 20 тис. локомотивів потребує заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться витрачати $3–3,5 млрд щороку – коштів на це немає.

"На тлі проблем ржд скорочує інфраструктурні проєкти. Фінансування розширення БАМа й Транссибу урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожено", - йдеться у дописі.

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