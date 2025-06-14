Уровень загрузки "российской железной дороги" (ржд) падает 20 месяцев подряд. Компания находится на грани банкротства. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

В 2024 году спад достиг 4 %, а за первые пять месяцев 2025 года – уже более 7 %. На путях простаивает 300 тыс. пустых вагонов – почти 20 % всего парка.

Компания сталкивается с хронической нехваткой персонала: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тыс. машинистов и около 3 тыс. других работников - сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что усиливает кризис износ подвижного состава: половина из 20 тыс. локомотивов нуждается в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется тратить $3–3,5 млрд ежегодно – средств на это нет.

"На фоне проблем ржд сокращает инфраструктурные проекты. Финансирование расширения БАМа и Транссиба урезали на две трети, развитие маршрутов к европейским портам заморожено", - говорится в сообщении.

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