російська армія вісім разів обстріляла прикордоння Сумщини - ОВА
Київ • УНН
російські війська вісім разів обстріляли прикордонні населені пункти в Сумській області, спричинивши 21 вибух.
Війська рф вночі та вранці в понеділок, 1 липня, вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксований 21 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська громади,
Деталі
- Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Юнаківська громада: був обстріл з танку (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух) та здійснили скидання 3-х боєприпасів з БпЛА (3 вибухи).
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 543 810 осіб особового складу і 8099 танків.