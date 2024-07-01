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Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы
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Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля
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Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди
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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
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Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
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Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
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Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
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Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
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Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
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