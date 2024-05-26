росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Сумщини
Київ • УНН
Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 86 вибухів у багатьох населених пунктах.
Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Дружбівська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ «Град» (13 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (9 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (19 вибухів) та обстріл РСЗВ «Град (15 вибухів).
- Миропільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади.
- Великописарівська громада: був артобстріл (2 вибухи).
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