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росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Сумщини

росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Сумщини

Київ • УНН

 • 30160 перегляди

Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 86 вибухів у багатьох населених пунктах.

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Дружбівська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

  • Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ «Град» (13 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (9 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл   (19 вибухів) та обстріл РСЗВ «Град  (15 вибухів).
  • Миропільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади.
  • Великописарівська громада: був артобстріл (2 вибухи).

Оперативна ситуація на Сумському та Чернігівському напрямках залишається напруженою, але цілком контрольованою - Мисник 25.05.24, 13:50 • 61712 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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