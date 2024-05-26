россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

12 человек погибли и 43 получили ранения в результате вражеского авиаудара по гипермаркету в Харькове, в то время как другой удар в центре города унес жизни 25 человек, в том числе 14-летнего мальчика, и ранил 68 гражданских лиц.