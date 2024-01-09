росіяни вранці скинули авіабомбу на селище на Харківщині: пошкоджені сільрада та житлові будинки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Слобожанське на Харківщині, пошкодивши будівлі та ледь не влучивши в енергетиків.
російській війська вранці 9 січня обстріляли селище Слобожанське Харківської області. Попередньо, армія рф скинула авіабомбу. Є пошкодження. Під обстріл потрапили енергетики, однак вони не постраждали. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, вранці 9 січня окупанти обстріляли с. Слобожанське. Пошкоджено будівлю сільської ради та житлові будинки. Під обстріл потрапили енергетики, які проводили ремонтні роботи. Вони не постраждали. Попередньо, удар був завданий авіабомбою
Доповнення
8 січня близько 22:30 російські військові також били по с. Веселе. Зазнали часткових руйнувань приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог бив по селу з танка.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше УНН повідомляв, що на Харківщині за 200 метрів від бригади енергетиків вибухнула авіабомба.