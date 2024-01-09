россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Слобожанское на Харьковщине, повредив здания и едва не попав в энергетиков.
российской войска утром 9 января обстреляли поселок Слобожанское Харьковской области. Предварительно, армия рф сбросила авиабомбу. Есть повреждения. Под обстрел попали энергетики, однако они не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, утром 9 января оккупанты обстреляли с. Слобожанское. Повреждено здание сельского совета и жилые дома. Под обстрел попали энергетики, которые проводили ремонтные работы. Они не пострадали. Предварительно, удар был нанесен авиабомбой
Дополнение
8 января около 22:30 российские военные также били по с. Веселое. Подверглись частичным разрушениям частные домовладения. По предварительным данным, враг бил по селу из танка.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее УНН сообщал, что на Харьковщине в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба.
россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома
Российские войска обстреляли поселок Слобожанское на Харьковщине, повредив здания и едва не попав в энергетиков.
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