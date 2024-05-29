росіяни вранці обстріляли інфраструктуру Середино-Буди на Сумщині, є поранений
Київ • УНН
62-річний чоловік був поранений і госпіталізований після того, як 29 травня 2024 року російські війська обстріляли прикордонний район Сумської області України.
Російські війська сьогодні обстріляли місто Середино-Буда у прикордонні Сумської області, 62-річний чоловік був поранений і госпіталізований, повідомили у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 29 травня 2024 року близько 11:00 окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середино-Буда Шосткинського району.
У результаті ворожого обстрілу прикордоння Сумщини є поранений. "Унаслідок атаки ворога 62-річний цивільний чоловік отримав поранення та був госпіталізований", - вказали у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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