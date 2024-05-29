россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

Российские войска сегодня обстреляли город Середино-Буда в пограничье Сумской области, 62-летний мужчина был ранен и госпитализирован, сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 29 мая 2024 года около 11:00 оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середино-Буда Шосткинского района.

В результате вражеского обстрела пограничья Сумщины есть раненый. "В результате атаки врага 62-летний гражданский мужчина получил ранения и был госпитализирован", - указали в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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