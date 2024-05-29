россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

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Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе
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В первом квартале 2024 года 73% из 86,3 тыс. автомобилей, импортированных в Украину, были подержанными легковыми автомобилями, в то время как 27% были новыми.
В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"
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Россияне запустили информационную кампанию под названием "Дозор" для сбора данных о сотрудниках ТЦК, военной технике, маршрутах логистики и объектах критической инфраструктуры в Украине для возможной диверсионной деятельности.
Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области
В Донецкой области приняли решение о евакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков, решение должен согласовать координационный штаб.
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Более 80 000 украинских призывников, военнообязанных и резервистов обновили свои военные удостоверения через центр предоставления административных услуг, который является вторым по популярности сервисом для обновления таких данных.
В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной
С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях
В каждой области Украины будет центр рекрутинга
В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.