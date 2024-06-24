росіяни вночі обстріляли Херсонський район, є загиблий та двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село Степанівка в Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і ще 2 отримали поранення, були пошкоджені житлові будівлі.
Російські війська вночі вкотре обстріляли Херсонський район, є загиблий та двоє поранених, повідомили у понеділок у Херсонській обласній прокуратурі та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, близько першої години ночі російські війська вкрили вогнем Степанівку Херсонської громади.
У прокуратурі повідомили про пряме влучення у багатоквартирний будинок.
"Через артилерійські удари у селі пошкоджено три приватні та два багатоквартирні будинки. Постраждали троє людей. 40-річний чоловік, який на момент обстрілу знаходився на балконі, отримав травми, несумісні з життям", - зазначив голова ОВА.
"Швидка", з його слів, доставила до лікарні 58-річну жінку з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями обличчя, ніг та руки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще одному потерпілому, 58-річному чоловіку, медики "екстренки" надали допомогу на місці. Він отримав вибухову травму та поранення руки.
Попередньо, за даними прокуратури, обстріл здійснено з РСЗВ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У результаті російських авіаударів в Херсонській області загинула 1 людина, 8 отримали поранення24.06.24, 08:05 • 24030 переглядiв