россияне ночью обстреляли Херсонский район, есть погибший и двое раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли село Степановка в Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще 2 получили ранения, были повреждены жилые здания.
Российские войска ночью в очередной раз обстреляли Херсонский район, есть погибший и двое раненых, сообщили в понедельник в Херсонской областной прокуратуре и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, около часа ночи российские войска укрыли огнем Степановку Херсонской громады.
В прокуратуре сообщили о прямом попадании в многоквартирный дом.
"Из-за артиллерийских ударов в селе повреждены три частных и два многоквартирных дома. Пострадали три человека. 40-летний мужчина, который на момент обстрела находился на балконе, получил травмы, несовместимые с жизнью", - отметил глава ОВА.
"Скорая", по его словам, доставила в больницу 58-летнюю женщину со взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица, ног и руки. Ее состояние оценивают как средней тяжести. еще одному пострадавшему, 58-летнему мужчине, медики "экстренки" оказали помощь на месте. Он получил взрывную травму и ранение руки.
Предварительно, по данным прокуратуры, обстрел осуществлен из РСЗО.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате российских авиаударов в Херсонской области погиб 1 человек, 8 получили ранения24 июня 2024, 05:05 • 21460 просмотров