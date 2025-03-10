росіяни відкривають новий “вуз” на ТОТ України для підготовки силовиків окупаційного режиму

Окупаційна влада продовжує розширювати систему репресій на тимчасово окупованих територіях України. У захоплених районах Херсонської та Запорізької областей відкрили філії орловського юридичного інституту мвс рф, які готуватимуть майбутніх "поліцаїв" та виконавців кремлівських наказів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Ще один мілітарний "вуз" росіяни відкриють на ТОТ України. Окупанти розширюють свою репресивну систему – на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя відкрили філії орловського юридичного інституту мвф рф -йдеться у повідомленні.

За інформацією, у новому "вузі" будуть готувати майбутніх поліцаїв та виконавців кремлівських наказів.

ТОТ України перетворюється на полігон для підготовки терористів, каральних загонів і гарматного м’яса - зазначає Центр.

Аналогічний навчальний заклад уже діє в Донецьку, де студентів навчають методам виявлення, затримання та катування "неблагонадійних" за стандартами фсб.

Нагадаємо

Нещодавно ЦНС повідомляв, що за "офіційною" статистикою російських окупантів станом на 1 березня 2025 року майже 5 800 дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області вже стали частиною так званої "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду". Зокрема, дітей примушують до праці, використовують у пропагандистських "гуманітарних місіях" та активно нав’язують їм російські наративи.