росіяни відкривають новий “вуз” на ТОТ України для підготовки силовиків окупаційного режиму

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33757 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54881 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57971 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62782 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74427 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59941 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58281 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124905 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82640 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230612 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22794 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12545 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 11842 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13440 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23583 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93327 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124902 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230607 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406807 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13505 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22858 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24031 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25965 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76333 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

росіяни відкривають новий “вуз” на ТОТ України для підготовки силовиків окупаційного режиму

Київ • УНН

 • 16006 перегляди

На ТОТ Херсонщини та Запоріжжя відкрили філії орловського юридичного інституту мвс рф для підготовки "поліцаїв". Аналогічний заклад вже працює в Донецьку, де навчають методам затримання та катування за стандартами фсб.

росіяни відкривають новий “вуз” на ТОТ України для підготовки силовиків окупаційного режиму

Окупаційна влада продовжує розширювати систему репресій на тимчасово окупованих територіях України. У захоплених районах Херсонської та Запорізької областей відкрили філії орловського юридичного інституту мвс рф, які готуватимуть майбутніх "поліцаїв" та виконавців кремлівських наказів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Ще один мілітарний "вуз" росіяни відкриють на ТОТ України. Окупанти розширюють свою репресивну систему – на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя відкрили філії орловського юридичного інституту мвф рф

-йдеться у повідомленні.

За інформацією, у новому "вузі" будуть готувати майбутніх поліцаїв та виконавців кремлівських наказів. 

ТОТ України перетворюється на полігон для підготовки терористів, каральних загонів і гарматного м’яса

- зазначає Центр. 

Аналогічний навчальний заклад уже діє в Донецьку, де студентів навчають методам виявлення, затримання та катування "неблагонадійних" за стандартами фсб.

Нагадаємо 

Нещодавно ЦНС повідомляв, що  за "офіційною" статистикою російських окупантів станом на 1 березня 2025 року майже 5 800 дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області вже стали частиною так званої "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду". Зокрема, дітей примушують до праці, використовують у пропагандистських "гуманітарних місіях" та активно нав’язують їм російські наративи. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46