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Россияне открывают новый "вуз" на ТОТ Украины для подготовки силовиков оккупационного режима

Киев • УНН

 • 16005 просмотра

На ТОТ Херсонщины и Запорожья открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ для подготовки "полицейских". Аналогичное учреждение уже работает в Донецке, где обучают методам задержания и пыток по стандартам ФСБ.

Россияне открывают новый "вуз" на ТОТ Украины для подготовки силовиков оккупационного режима

Оккупационные власти продолжают расширять систему репрессий на временно оккупированных территориях Украины. В захваченных районах Херсонской и Запорожской областей открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ, которые будут готовить будущих "полицейских" и исполнителей кремлевских приказов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

Еще один военный "вуз" россияне откроют на ТОТ Украины. Оккупанты расширяют свою репрессивную систему – на ТОТ Херсонщины и Запорожья открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ

- говорится в сообщении.

По информации, в новом "вузе" будут готовить будущих полицейских и исполнителей кремлевских приказов. 

ТОТ Украины превращается в полигон для подготовки террористов, карательных отрядов и пушечного мяса

- отмечает Центр. 

Аналогичное учебное заведение уже действует в Донецке, где студентов обучают методам выявления, задержания и пыток "неблагонадежных" по стандартам ФСБ.

Напомним 

Недавно ЦНС сообщал, что  по "официальной" статистике российских оккупантов на 1 марта 2025 года почти 5 800 детей на временно оккупированных территориях Луганской области уже стали частью так называемой "юнармии" – путинского аналога "гитлерюгенда". В частности, детей принуждают к труду, используют в пропагандистских "гуманитарных миссиях" и активно навязывают им российские нарративы. 

Алина Волянская

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