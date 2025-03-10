Россияне открывают новый "вуз" на ТОТ Украины для подготовки силовиков оккупационного режима
Киев • УНН
На ТОТ Херсонщины и Запорожья открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ для подготовки "полицейских". Аналогичное учреждение уже работает в Донецке, где обучают методам задержания и пыток по стандартам ФСБ.
Оккупационные власти продолжают расширять систему репрессий на временно оккупированных территориях Украины. В захваченных районах Херсонской и Запорожской областей открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ, которые будут готовить будущих "полицейских" и исполнителей кремлевских приказов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Еще один военный "вуз" россияне откроют на ТОТ Украины. Оккупанты расширяют свою репрессивную систему – на ТОТ Херсонщины и Запорожья открыли филиалы орловского юридического института МВД РФ
По информации, в новом "вузе" будут готовить будущих полицейских и исполнителей кремлевских приказов.
ТОТ Украины превращается в полигон для подготовки террористов, карательных отрядов и пушечного мяса
Аналогичное учебное заведение уже действует в Донецке, где студентов обучают методам выявления, задержания и пыток "неблагонадежных" по стандартам ФСБ.
Напомним
Недавно ЦНС сообщал, что по "официальной" статистике российских оккупантов на 1 марта 2025 года почти 5 800 детей на временно оккупированных территориях Луганской области уже стали частью так называемой "юнармии" – путинского аналога "гитлерюгенда". В частности, детей принуждают к труду, используют в пропагандистских "гуманитарных миссиях" и активно навязывают им российские нарративы.