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росіяни вдарили дронами по Харківщині: постраждала жінка, побито вікна у багатоповерхівці

Київ • УНН

 • 312 перегляди

російські війська атакували Харківщину дронами, завдавши ударів по приватним обійстям та багатоповерхівкам. Внаслідок атаки у Дергачах пошкоджені будинки та автомобілі, а у Золочівській громаді поранено 65-річну жінку.

росіяни вдарили дронами по Харківщині: постраждала жінка, побито вікна у багатоповерхівці

Ворог не припиняє бити по Харківщині. 23 червня бойовий дрон прилетів на приватне обійстя у Золочівській громаді. Крім того, агресори спрямували бойовий безпілотник на багатоповерхівку у Дергачах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що прокуратура Харківської області почала досудові розслідування за новими фактами вчинення воєнних злочинів на Харківщині.

Сьогодні вдень ворожий ударний безпілотник атакував у Дергачах багатоквартирний будинок. Вибухової хвилею рознесло скло у декількох багатоповерхівках. Крім того, пошкодило три приватні автомобілі. Встановлено, що для удару окупанти використали БпЛА "молнія".

А надвеч, орієнтовно о 18:40 російська армія вдарила FPV-дроном по території приватного домоволодіння у селі Івашки Золочівської громади Богодухівського району. 65-річна жінка отримала поранення та акубаротравму.

Прокурори зі слідчими поліції збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

На Харківщині внаслідок дронової атаки загинув чоловік 21.06.25, 18:24 • 3562 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Харківська область
Україна
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