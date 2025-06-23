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Россияне ударили дронами по Харьковщине: пострадала женщина, выбиты окна в многоэтажке

Киев • УНН

 • 292 просмотра

российские войска атаковали Харьковщину дронами, нанеся удары по частным подворьям и многоэтажкам. В результате атаки в Дергачах повреждены дома и автомобили, а в Золочевской общине ранена 65-летняя женщина.

Россияне ударили дронами по Харьковщине: пострадала женщина, выбиты окна в многоэтажке

Враг не прекращает бить по Харьковщине. 23 июня боевой дрон прилетел на частное подворье в Золочевской общине. Кроме того, агрессоры направили боевой беспилотник на многоэтажку в Дергачах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Детали

Сообщается, что прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по новым фактам совершения военных преступлений на Харьковщине.

Сегодня днем вражеский ударный беспилотник атаковал в Дергачах многоквартирный дом. Взрывной волной разнесло стекла в нескольких многоэтажках. Кроме того, повредило три частных автомобиля. Установлено, что для удара оккупанты использовали БпЛА "молния".

А вечером, ориентировочно в 18:40 российская армия ударила FPV-дроном по территории частного домовладения в селе Ивашки Золочевской общины Богодуховского района. 65-летняя женщина получила ранения и акубаротравму.

Прокуроры со следователями полиции собирают доказательства военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

В Харьковской области в результате атаки дрона погиб мужчина21.06.25, 18:24 • 3562 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Харьковская область
Украина
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