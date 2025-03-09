росіяни у лютому завдали 4,5 тисячі ударів по Куп'янській громаді - МВА

Окупанти завдали по Куп'янській громаді 4,5 тисячі ударів за лютий 2025 року. За цей період 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинуло.

Про це заявив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Приведу невеличку статистику лютого місяця. За місяць по території громади ворог завдав 4,5 тис. ударів з різних типів озброєння: міномети, артилерія, РСЗВ, КАБи, FPV-дрони, БПЛА "Молнія". З них 116 КАБів. 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинуло, 6 поліцейських зазнали травмування. Це тільки лютий місяць - сказав Беседін.

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