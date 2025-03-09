россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде в феврале 2025 года. В результате обстрелов 18 человек получили ранения, двое погибли, также пострадали 6 полицейских.
Оккупанты нанесли по Купянской громаде 4,5 тысячи ударов за февраль 2025 года. За этот период 18 человек получили ранения, двое человек погибли.
Об этом заявил начальник Купянской МВА Андрей Бесединин в эфире телемарафона, передает УНН.
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Приведу небольшую статистику февраля. За месяц по территории громады враг нанес 4,5 тыс. ударов с различных типов вооружения: минометы, артиллерия, РСЗО, КАБы, FPV-дроны, БПЛА "Молния". Из них 116 КАБов. 18 человек получили ранения, двое человек погибли, 6 полицейских получили ранения. Это только февраль.
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