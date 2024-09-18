росіяни скинули вибухівку з дрона на авто Херсонської МВА
Київ • УНН
У Херсоні окупанти скинули з дрона вибухівку, пошкодивши службове авто міської військової адміністрації. Інцидент стався близько 17:00 у Дніпровському районі, люди не постраждали.
У Херсоні російські окупанти вчергове скинули з дрона вибухівку, пошкоджено службове авто Херсонської міської військової адміністрації. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
За словами Мрочка, близько 17.00 російські окупанти вчергове скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста.
"Пошкоджено службове авто Херсонської міської військової адміністрації. Люди не травмувались", - додав він.