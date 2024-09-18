россияне сбросили взрывчатку с дрона на авто Херсонской МВА
Киев • УНН
В Херсоне оккупанты сбросили с дрона взрывчатку, повредив служебное авто городской военной администрации. Инцидент произошел около 17:00 в Днепровском районе, люди не пострадали.
В Херсоне российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку, повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
По словам Мрочко, около 17.00 российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе города.
"Повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Люди не травмировались", - добавил он.