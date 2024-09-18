россияне сбросили взрывчатку с дрона на авто Херсонской МВА

В Херсоне российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку, повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

По словам Мрочко, около 17.00 российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе города.

"Повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Люди не травмировались", - добавил он.