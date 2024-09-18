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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили взрывчатку с дрона на авто Херсонской МВА

россияне сбросили взрывчатку с дрона на авто Херсонской МВА

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18 сентября 2024, 14:54  •  7961 просмотра

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В Херсоне оккупанты сбросили с дрона взрывчатку, повредив служебное авто городской военной администрации. Инцидент произошел около 17:00 в Днепровском районе, люди не пострадали.

В Херсоне российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку, повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

По словам Мрочко, около 17.00 российские оккупанты в очередной раз сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе города.

"Повреждено служебное авто Херсонской городской военной администрации. Люди не травмировались", - добавил он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
khersonХерсон