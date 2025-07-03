росіяни скинули вибухівку на чоловіка в Херсоні
Київ • УНН
Вранці 3 липня у Херсоні 74-річний чоловік отримав поранення внаслідок скиду вибухівки з російського дрона. Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості з контузією та травмами.
Літній чоловік дістав поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Херсоні рано-вранці 3 липня. Про це інформує Херсонська міська військова адміністрація (МВА) в Telegram, передає УНН.
Близько 6.00 російські окупанти з безпілотника скинули вибухівку на 74-річного херсонця у Дніпровському районі. Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення
"Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості", - додали в Херсонській МВА.
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