Россияне сбросили взрывчатку на мужчину в Херсоне
Киев • УНН
Утром 3 июля в Херсоне 74-летний мужчина получил ранения в результате сброса взрывчатки с российского дрона. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с контузией и травмами.
Пожилой мужчина получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона в Херсоне рано утром 3 июля. Об этом информирует Херсонская городская военная администрация (ГВА) в Telegram, передает УНН.
Около 6.00 российские оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на 74-летнего херсонца в Днепровском районе. Мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения
"Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавили в Херсонской ГВА.
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