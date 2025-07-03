Россияне сбросили взрывчатку на мужчину в Херсоне

Пожилой мужчина получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона в Херсоне рано утром 3 июля. Об этом информирует Херсонская городская военная администрация (ГВА) в Telegram, передает УНН.

Около 6.00 российские оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на 74-летнего херсонца в Днепровском районе. Мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения - говорится в сообщении.

"Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавили в Херсонской ГВА.

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