росіяни скинули вибухівку на будинок на Чернігівщині: є постраждалий
Київ • УНН
55-річний чоловік отримав поранення, коли російські війська скинули вибухівку на його будинок у Семенівській громаді Чернігівської області.
російська армія вдарила по Семенівській громаді Чернігівської області, унаслідок чого отримав поранення 55-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок
За його словами, 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Його доставили до лікарні.
Доповнення
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, спричинивши 31 вибух.