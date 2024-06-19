россияне сбросили взрывчатку на дом на Черниговщине: есть пострадавший
Киев • УНН
55-летний мужчина получил ранения, когда российские войска сбросили взрывчатку на его дом в Семеновской общине Черниговской области.
российская армия ударила по Семеновской громаде Черниговской области, в результате чего получил ранения 55-летний мужчина. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Сегодня утром россияне нанесли удар по Семеновской общине Новгород-Северского района. Взрывное устройство сбросили на жилой дом
По его словам, 55-летний владелец дома получил осколочные ранения ног. Его доставили в больницу.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв.
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