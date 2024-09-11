росіяни повторно обстріляли Костянтинівку: є загиблий та 5 поранених
Київ • УНН
Російські війська двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атак загинуло троє людей, ще п'ятеро отримали поранення. На місці працюють відповідальні служби.
Через повторний обстріл російських військ Костянтинівки Донецької області загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Загалом у місті через сьогоднішні обстріли рф вже троє жертв та 5 травмованих, повідомив у середу голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН
Ще один обстріл Костянтинівки — 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5
За його словами, на місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.
Раніше повідомлялось, що дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області.