россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых
Киев • УНН
Российские войска дважды обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атак погибли три человека, еще пятеро получили ранения. На месте работают ответственные службы.
Из-за повторного обстрела российских войск Константиновки Донецкой области погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всего в городе из-за сегодняшних обстрелов рф уже трое жертв и 5 травмированных, сообщил в среду председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН
Еще один обстрел Константиновки - 1 погибший и 5 раненых. Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу уже убили 3 человека и ранили 5
По его словам, на месте обстрелов работают все ответственные службы.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела Константиновки Донецкой области.