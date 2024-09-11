россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

Из-за повторного обстрела российских войск Константиновки Донецкой области погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всего в городе из-за сегодняшних обстрелов рф уже трое жертв и 5 травмированных, сообщил в среду председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН

Еще один обстрел Константиновки - 1 погибший и 5 раненых. Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу уже убили 3 человека и ранили 5 - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, на месте обстрелов работают все ответственные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела Константиновки Донецкой области.