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Армія рф обстріляла Костянтинівку на Донеччині: загинули дві літні жінки

Київ • УНН

 • 25392 перегляди

Російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки похилого віку, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю та лінію електропередач.

Дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, повідомив у середу голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік. Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач

- написав Філашкін у Telegram.

Він в черговий раз закликав місцеве населення евакуюватись.

росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених 11.09.24, 10:14 • 16887 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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