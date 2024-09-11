Армія рф обстріляла Костянтинівку на Донеччині: загинули дві літні жінки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки похилого віку, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю та лінію електропередач.
Дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, повідомив у середу голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік. Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач
Він в черговий раз закликав місцеве населення евакуюватись.
росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених 11.09.24, 10:14 • 16887 переглядiв