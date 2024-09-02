Росіяни обстріляли центр реабілітації дітей у Сумах: 13 постраждалих
Київ • УНН
Ввечері 1 вересня російські війська обстріляли заклад освіти в Сумах, де розташований центр реабілітації дітей та дитячий будинок. Внаслідок атаки постраждало 13 осіб, четверо з яких госпіталізовані.
Ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає УНН.
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Зазначається, що будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста. На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
"Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей!" - йдеться в повідомленні.
Згодом у фейсбуці Сумської ради повідомили, що наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок російської атаки.
Четверо поміщені до стаціонару, стільки ж отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро – лікуватимуться амбулаторно.
Раніше повідомлялось, що окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.
росія завдала авіаудару по промислових об'єктах у Сумах, поранена жінка01.09.24, 19:58 • 48117 переглядiв