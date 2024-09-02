Россияне обстреляли центр реабилитации детей в Сумах: 13 пострадавших

Вечером 1 сентября россияне обстреляли помещение учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Об этом пишут в телеграмм-канале Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что здание находится среди жилого микрорайона города. На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.

«Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!» - говорится в сообщении.

Впоследствии в фейсбуке Сумского совета сообщили, что сейчас известно о 13 пострадавших в результате российской атаки.

Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.

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