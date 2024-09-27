росіяни обстріляли дві громади Чернігівщини: 8 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 8 вибухів від мінометних обстрілів та скидів вибухівки з безпілотників, жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська за минулу добу атакували дві громади Чернігівської області, зафіксовано 8 вибухів від мінометних обстрілів та скидів вибухівки з безпілотників, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у п'ятницю у Facebook, пише УНН.
Деталі
"росіяни протягом доби обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів та скидали вибухівку з безпілотників", - ідеться у повідомленні перечислено:
- Новгород-Сіверська громада: один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Бучки.
- Семенівська громада: чотири вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Леонівка, три вибухи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Галаганівка.
Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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