россияне обстреляли две громады Черниговщины: 8 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую громады Черниговской области. Зафиксировано 8 взрывов от минометных обстрелов и сбросов взрывчатки с беспилотников, жертв среди местного населения нет.
Российские войска за прошлые сутки атаковали две громады Черниговской области, зафиксировано 8 взрывов от минометных обстрелов и сбросов взрывчатки с беспилотников, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в пятницу в Facebook, пишет УНН.
Детали
"россияне в течение суток обстреляли две пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - говорится в сообщении и перечислено:
- Новгород-Северская громада: один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Бучки.
- Семеновская громада: четыре взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в районе села Леоновка, три взрыва, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Галагановка.
Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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