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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли две громады Черниговщины: 8 взрывов за сутки

россияне обстреляли две громады Черниговщины: 8 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:29  •  1784 просмотра

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Российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую громады Черниговской области. Зафиксировано 8 взрывов от минометных обстрелов и сбросов взрывчатки с беспилотников, жертв среди местного населения нет.

Российские войска за прошлые сутки атаковали две громады Черниговской области, зафиксировано 8 взрывов от минометных обстрелов и сбросов взрывчатки с беспилотников, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в пятницу в Facebook, пишет УНН.

Детали

"россияне в течение суток обстреляли две пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - говорится в сообщении и перечислено:

  • Новгород-Северская громада: один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Бучки. 
  • Семеновская громада: четыре взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в районе села Леоновка, три взрыва, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Галагановка.

Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ26 сентября 2024, 11:22 • 13638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область