россияне обстреляли две громады Черниговщины: 8 взрывов за сутки

Российские войска за прошлые сутки атаковали две громады Черниговской области, зафиксировано 8 взрывов от минометных обстрелов и сбросов взрывчатки с беспилотников, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в пятницу в Facebook, пишет УНН.

Детали

"россияне в течение суток обстреляли две пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - говорится в сообщении и перечислено:

Новгород-Северская громада: один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Бучки.

Семеновская громада: четыре взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в районе села Леоновка, три взрыва, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Галагановка.

Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ