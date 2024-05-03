росіяни навряд чи застосують ядерну зброю, бо цінують життя, владу та гроші - Зеленський

росіяни, цінуючи життя, владу і гроші, навряд чи застосують ядерну зброю, оскільки це призведе до втрати усього, що їм дороге. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

росіяни - хворі на голову люди, це факт. Тому повністю сказати, що вони спроможні або не спроможні на - неможливо, бо з хворою людиною психологічно складно, щось сказати до кінця... Навіть ті країни, які балансують між сторонами, які не знають, як визначитись, хто ж там, де ж там правда, як же закінчити війну, щоб не образити одних та інших, навіть ті країни відвернуться від росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території

Він додав, що на його особисту думку, росіяни дуже люблять життя, себе, владу та гроші, а тому не застосують ядерної зброї:

Тому я вважаю, що люди, які бояться втратити гроші, владу і своє життя, ніколи не застосують ядерну зброю. По-іншому, їх ліквідують. І вже не важливо як. Ліквідують всіх. На мою думку