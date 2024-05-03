россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

россияне, ценя жизнь, власть и деньги, вряд ли применят ядерное оружие, поскольку это приведет к потере всего, что им дорого. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

россияне - больные на голову люди, это факт. Поэтому полностью сказать, что они способны или не способны на - невозможно, потому что с больным человеком психологически сложно, что-то сказать до конца... Даже те страны, которые балансируют между сторонами, которые не знают, как определиться, кто же там, где же там правда, как же закончить войну, чтобы не обидеть одних и других, даже те страны отвернутся от россии после ядерного удара любого масштаба по любой территории - говорит Президент.

Он добавил, что по его личному мнению, россияне очень любят жизнь, себя, власть и деньги, а потому не применят ядерное оружие.

Поэтому я считаю, что люди, которые боятся потерять деньги, власть и свою жизнь, никогда не применят ядерное оружие. По-другому, их ликвидируют. И уже не важно как. Ликвидируют всех. По моему мнению - резюмировал Глава государства.

Напомним

рф использует ядерные угрозы в качестве запугивания, в НАТО не видят непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.