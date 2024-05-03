россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  130219 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  130754 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  132768 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  122176 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108851 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126707 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125290 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119433 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115191 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102009 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  265413 просмотра
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  276061 просмотра
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  324837 просмотра

россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, россияне вряд ли применят ядерное оружие, поскольку они ценят жизни, власть и деньги, которые будут потеряны, если они это сделают.

Война •   •  3676 просмотра
россияне вряд ли применят ядерное оружие, потому что ценят жизнь, власть и деньги - Зеленский

Никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути: Зурабишвили поговорила с председателем Евросовета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем спорный законопроект об иностранных агентах и путь евроинтеграции Грузии на фоне продолжающихся протестов.

Новости Мира •   •  3984 просмотра
Никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути: Зурабишвили поговорила с председателем Евросовета

НБУ прогнозирует, что экономика вырастет на 3% в 2024 году

Экономический рост Украины замедлился в 1 квартале 2024 года из-за сокращения бюджета и блокады границы, но стабилизация морского коридора и рост внутреннего спроса поддержали экономику.

Экономика •   •  6430 просмотра
НБУ прогнозирует, что экономика вырастет на 3% в 2024 году

Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести

Более 70 человек считаются пропавшими без вести после того, как сильные ливни заставили 17 000 человек покинуть свои дома и повредили почти половину из 497 городов в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, граничащем с Уругваем и Аргентиной.

Новости Мира •   •  6464 просмотра
Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести

На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев

USAID выделяет более 250 миллионов долларов США на поддержку украинских производителей зерновых и масличных культур через новую программу USAID "Harvest", направленную на восстановление и расширение аграрного сектора.

Экономика •   •  6466 просмотра
На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев

Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов и людей с инвалидностью к гражданской жизни и расширения участия этих групп, чему будут способствовать государственные и бизнес-мероприятия по адаптации и переквалификации для преодоления дефицита кадров и стимулирования быстрого восстановления экономики.

Война •   •  8794 просмотра
Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot

Ожидается, что новая система противовоздушной обороны Patriot из Германии прибудет в Украину не раньше конца июня, что может совпасть с поставкой истребителей F-16, которые Украина уже давно просит.

Война •   •  11024 просмотра
Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot

За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские военные отбили 28 обстрелов на Авдеевском направлении, 14 - на Бахмутском, 7 - на Лиманском и 6 - на Купянском направлениях.

Война •   •  9786 просмотра
За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации

Украина требует отстранить российские и белорусские экипажи гребцов от олимпийской квалификации из-за нарушения рекомендаций МОК, ссылаясь на то, что их участие представляет страны-агрессоры.

спорт •   •  8963 просмотра
Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации

Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб

Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.

Новости Мира •   •  9728 просмотра
Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб