росія значно просунулася у виробництві ракет “Іскандер” та КАБів - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що росія значно просунулася у виробництві ракет "Іскандер", а також збільшила виробництво керованих авіабомб у кілька разів.

Про це Буданов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

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Коли ми з вами говоримо про нашого ворога - російську федерацію, ми маємо більш широко дивитися на питання і розглядати, як військову сферу, так і не військову, до якої слід включати всі аспекти: економічну, фінансову і соціально-політичну стабільність. Щодо військового компоненту, то ситуація сильно не змінилася. Все, що можна було вичерпати, вони все в принципі вичерпали. Я маю на увазі радянські запаси. За ці роки це вже все утилізовано. Що стосується нового виробництва, то за деякими номенклатурами вони вийшли на серйозний рівень, але це не такий широкий спектр, як багатьом здається