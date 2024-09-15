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росія значно просунулася у виробництві ракет “Іскандер” та КАБів - Буданов

росія значно просунулася у виробництві ракет “Іскандер” та КАБів - Буданов

Київ • УНН

 • 23268 перегляди

Голова ГУР Кирило Буданов повідомив про значне збільшення виробництва Росією ракет "Іскандер" та керованих авіабомб. За його словами, це створює серйозні проблеми для української армії на лінії фронту.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що росія значно просунулася у виробництві ракет "Іскандер", а також збільшила виробництво керованих авіабомб у кілька разів.

Про це Буданов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

Деталі

Коли ми з вами говоримо про нашого ворога - російську федерацію, ми маємо більш широко дивитися на питання і розглядати, як військову сферу, так і не військову, до якої слід включати всі аспекти: економічну, фінансову і соціально-політичну стабільність. Щодо військового компоненту, то ситуація сильно не змінилася. Все, що можна було вичерпати, вони все в принципі вичерпали. Я маю на увазі радянські запаси. За ці роки це вже все утилізовано. Що стосується нового виробництва, то за деякими номенклатурами вони вийшли на серйозний рівень, але це не такий широкий спектр, як багатьом здається

- сказав Буданов. 

За його словами, рф у 2024 році планує побудувати лише 12 новітніх винищувачів Су-57.

Це не такі великі цифри, як багатьом здається. Танки Т-90М - план на цей рік 149 танків. При наших об’ємах техніки в зоні бойових дій - це ніщо. Так само і по багатьох основних номенклатурам. Інше питання це виробництво засобів ураження. Тут вони просунулися. Виробництво ракет вони значно просунулись в кількості вироблення саме "Іскандерів". На інших вони значно менше акцентували свою увагу. Величезна проблема - керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів, скажімо так. Це є величезна проблема для лінії фронту, бо це все озброєння, яке діє на тактичній глибині

- додав Буданов. 

Нагадаємо

Буданов заявив, що зростання виробництва керованих бомб рф та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військових. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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