россия значительно продвинулась в производстве ракет «Искандер» и КАБов - Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что россия значительно продвинулась в производстве ракет «Искандер», а также увеличила производство управляемых авиабомб в несколько раз.

Об этом Буданов рассказал во время форума Ялтинской европейской стратегии, передает УНН.

Детали

Когда мы с вами говорим о нашем враге - российской федерации, мы должны более широко смотреть на вопрос и рассматривать, как военную сферу, так и не военную, в которую следует включать все аспекты: экономическую, финансовую и социально-политическую стабильность. Относительно военного компонента, то ситуация сильно не изменилась. Все, что можно было исчерпать, они все в принципе исчерпали. Я имею в виду советские запасы. За эти годы это уже все утилизировано. Что касается нового производства, то по некоторым номенклатурам они вышли на серьезный уровень, но это не такой широкий спектр, как многим кажется - сказал Буданов.

По его словам, рф в 2024 году планирует построить только 12 новейших истребителей Су-57.

Это не такие большие цифры, как многим кажется. Танки Т-90М - план на этот год 149 танков. При наших объемах техники в зоне боевых действий - это ничто. Так же и по многим основным номенклатурам. Другой вопрос это производство средств поражения. Здесь они продвинулись. Производство ракет они значительно продвинулись в количестве выработки именно «Искандеров». На других они значительно меньше акцентировали свое внимание. Огромная проблема - управляемые авиабомбы. Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так. Это огромная проблема для линии фронта, потому что это все вооружение, которое действует на тактической глубине - добавил Буданов.

Напомним,

Буданов заявил, что рост производства управляемых бомб рф и поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создают серьезные проблемы для украинских военных.