росія завдала 46 ударів по залізниці України у серпні: один залізничник загинув, ще 3 поранено
Київ • УНН
російські війська 46 разів атакували залізничну інфраструктуру України в серпні. Внаслідок обстрілів загинув один залізничник, троє поранені, найбільше атак на прифронтових територіях.
російські війська завдали 46 ударів по залізничної інфраструктурі України у серпні. Внаслідок ворожих атак загинув один залізничник, ще троє отримали поранення, повідомили у вівторок у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
46 разів упродовж серпня ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури. На жаль, під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено
Як вказали в Укрзалізниці, у минулому місяці ворог цілив як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомому складу.
Найбільше ворожих обстрілів зазнають об’єкти, які знаходяться у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни.
СБУ затримала ще чотирьох агентів рф за підпали об'єктів Укрзалізниці19.08.24, 15:42 • 16032 перегляди