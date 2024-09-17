россия нанесла 46 ударов по железной дороге Украины в августе: один железнодорожник погиб, еще 3 ранены

российские войска нанесли 46 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в августе. В результате вражеских атак погиб один железнодорожник, еще трое получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

46 раз в течение августа враг нанес удары по объектам железнодорожной инфраструктуры. К сожалению, при исполнении должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены - говорится в сообщении УЗ.

Как указали в Укрзализныце, в прошлом месяце враг целился как по энергетической железнодорожной инфраструктуре, так и по станциям и подвижному составу.

Больше всего вражеских обстрелов подвергаются объекты, которые находятся в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны.

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