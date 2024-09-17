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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия нанесла 46 ударов по железной дороге Украины в августе: один железнодорожник погиб, еще 3 ранены

россия нанесла 46 ударов по железной дороге Украины в августе: один железнодорожник погиб, еще 3 ранены

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 08:44  •  8676 просмотра

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российские войска 46 раз атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины в августе. В результате обстрелов погиб один железнодорожник, трое ранены, больше всего атак на прифронтовых территориях.

российские войска нанесли 46 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в августе. В результате вражеских атак погиб один железнодорожник, еще трое получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН

46 раз в течение августа враг нанес удары по объектам железнодорожной инфраструктуры.  К сожалению, при исполнении должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены

- говорится в сообщении УЗ. 

Как указали в Укрзализныце, в прошлом месяце враг целился как по энергетической железнодорожной инфраструктуре, так и по станциям и подвижному составу.

Больше всего вражеских обстрелов подвергаются объекты, которые находятся в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны. 

СБУ затримала ще чотирьох агентів рф за підпали об'єктів Укрзалізниці19 августа 2024, 12:42 • 15859 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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