россия нанесла 46 ударов по железной дороге Украины в августе: один железнодорожник погиб, еще 3 ранены
Киев • УНН
российские войска 46 раз атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины в августе. В результате обстрелов погиб один железнодорожник, трое ранены, больше всего атак на прифронтовых территориях.
российские войска нанесли 46 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в августе. В результате вражеских атак погиб один железнодорожник, еще трое получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
46 раз в течение августа враг нанес удары по объектам железнодорожной инфраструктуры. К сожалению, при исполнении должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены
Как указали в Укрзализныце, в прошлом месяце враг целился как по энергетической железнодорожной инфраструктуре, так и по станциям и подвижному составу.
Больше всего вражеских обстрелов подвергаются объекты, которые находятся в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны.
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